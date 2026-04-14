Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 211 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

EGM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda Türkiye'ye İran üzerinden giren 2 tırda arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, 85 kilo toz esrar, 126 kilo skunk ele geçirildi.

Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, "Gerçekleştirilen bu başarılı operasyon nedeniyle, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve görev yapan kahraman personelimizi yürekten kutluyoruz. Gençlerimizi zehirlemeye kalkışan, milletimizin huzuruna kasteden zehir tacirlerine karşı yürüttüğümüz mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerine yer verildi.