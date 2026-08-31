Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 kilo 393 gram sıvı sentetik uyuşturucu ile 6 sentetik ecza ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ile 34. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkiye- İran hudut hattında çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında İran uyruklu M.Y.Ş. yakalandı.

Şüphelinin bulunduğu bölgede araziye gizlenmiş çantada yapılan aramada 2 bidonda 7 kilo 393 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin üst aramasında ise 6 sentetik ecza bulundu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.