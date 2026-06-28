Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: Doktor Tutuklandı - Son Dakika
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Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: Doktor Tutuklandı

28.06.2026 22:41
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Yüksekova'da araçta 28,2 kg uyuşturucu ele geçirildi, hastanede çalışan doktor tutuklandı.

Haber: Viyan Orhan

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 28,2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Z.A.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün Yüksekova ilçesinde operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından şüpheli bir araçta yapılan aramada; 13 parça halinde 14 kilogram metamfetamin, 14 parça halinde 7,1 kilogram eroin, 4 parça halinde 3 kilogram toz esrar ve 9 parça halinde 4,1 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda toplam 40 parça halinde 28,2 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Olayla ilgili araçta yakalanan ve kamu görevlisi olduğu belirlenen Z.A.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Z.A.Ö'nün Yüksekova Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olduğu bildirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Bölgede son dönemde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında önemli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, güvenlik güçlerinin özellikle sınır hattı ve geçiş güzergahlarında denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yüksekova, Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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