Hakkari'de Yakupoğlu ailesinin DAKA destekli bal tesisi 13 kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika
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Hakkari'de Yakupoğlu ailesinin DAKA destekli bal tesisi 13 kişiye istihdam sağlıyor

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Hakkari\'de Yakupoğlu ailesinin DAKA destekli bal tesisi 13 kişiye istihdam sağlıyor
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Hakkari'de Yakupoğlu ailesi, DAKA'nın 1 milyon 100 bin lira desteğiyle kurduğu bal paketleme ve işleme tesisinde 13 kişiye istihdam sağlıyor. Tesis, ailenin kendi kovanları ve bölgedeki arıcılardan toplanan balları işleyip paketleyerek yurt içine ve yurt dışına gönderiyor.

Hakkari'de üç kuşaktır arıcılık yapan Yakupoğlu ailesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle kurduğu bal paketleme ve işleme tesisinde 13 kişiye iş imkanı sağlıyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ceylanlı köyünde 30 yılı aşkın süredir arıcılık yapan Cabbar ve eşi Güler Yakupoğlu, üretimi devlet desteğiyle büyüttü.

Çift, 2025 yılında DAKA'ya sundukları proje kapsamında yaklaşık 1 milyon 100 bin lira destek alarak Pehlivan Mahallesi'nde 80 metrekarelik alanda bal paketleme ve işleme tesisi kurdu.

Aile, kendi kovanlarından elde ettiği ve bölgedeki arıcılardan topladığı balları işleyip paketledikten sonra çeşitli illere ve yurt dışına gönderiyor.

Cabbar Yakupoğlu, tesis kurulmadan önce bölgede yaptıkları araştırmada balın işlenmesi ve paketlenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirlediklerini söyledi.

Proje kapsamında bal mumu eritme, bal dolum, bal süzme ve bal çıtası delme makinelerini temin ettiklerini anlatan Yakupoğlu, şöyle konuştu:

"Ceylanlı köyündeki arıcılarımızın yıllardır ürettiği karakovan balları ile kendi arı kovanlarımızdan elde ettiğimiz balları bu tesiste işliyoruz. Paketlediğimiz balları yurt içine ve dışına pazarlıyoruz. Bu projeyle hem istihdam sağlamak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Hakkari'de uzun yıllardır üretim yapıyoruz. Tesiste 13 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ürünlerimizin marka tescilini yaptırdık. Müşterilerden olumlu dönüşler alıyoruz."

Tesiste çalışan Erkan Zirek de kendi kovanlarında ürettikleri ve bölgedeki arıcılardan aldıkları balları çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra paketleyerek pazarladıklarını ifade etti.

Yılda 10 ila 15 ton bal paketlediklerini belirten Zirek, "Bu makineler için DAKA bize destek oldu. Böyle projelerle bölgede destekler artırılsa üretim daha verimli ve seri olur." dedi.

Kaynak: AA
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