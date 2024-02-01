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Hakkari'de yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen aile ziyaret edildi - Son Dakika
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Hakkari'de yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen aile ziyaret edildi

Hakkari\'de yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen aile ziyaret edildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan Agit Ertunç'un evinde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Kaymakam Mert Kumcu, İlçe Emniyet Müdürü ve AK Parti İlçe Başkanı ile birlikte aileyi ziyaret ederek bilgi aldı ve gerekli desteğin sağlanacağını söyledi.

01.02.2024 17:15  Güncelleme: 17:16
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Hakkari'nin Çukurca Kaymamı Mert Kumcu, yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret etti.

İlçenin Emir Şaban Mahallesi'nde yaşayan Agit Ertunç'un evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaymakam Kumcu, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz aileyi ziyaret etti.

Yangınla ilgili bilgi alan Kumcu, aileye gerekli desteğin verileceğini söyledi.

Kaynak: AA

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