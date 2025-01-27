Hakkari'de 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
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Hakkari'de 'Yılın Kareleri' Oylaması

Hakkari\'de \'Yılın Kareleri\' Oylaması

İdris Ağacaoğlu, 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraf seçimleri yaptı.

27.01.2025 17:47
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Hakkari'de Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ağacanoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen Diktatör", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğrafını seçen Ağacanoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" adlı karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" adlı fotoğrafından yana kullanan Ağacanoğlu, "Spor" kategorisinde ise Adem Kutucu'nun "Ata sporu" adlı karesini oyladı.

Ağacanoğlu, oylamada yer alan fotoğrafların birbirinden anlamlı olduğunu söyledi.

Geçen yıl önemli olayların yaşandığını belirten Ağacanoğlu, "Görünce hem sevindiğimiz, hem üzüldüğümüz hem de duygulandığımız kareler vardı. Anadolu Ajansı çalışanlarına, bu kareleri bize sundukları için hürmetlerimi sunuyorum. Türkiye'mizin gururu olan Anadolu Ajansına teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, hakkari, Kültür, Turizm, Güncel, Suriye, Spor, Son Dakika

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