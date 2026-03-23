Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı 82 Yolu Kapatı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı 82 Yolu Kapatı

23.03.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, çalışmalar sürüyor.

HAKKARİ'de dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kentte mart ayının son haftasında etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 21 köy ve 61 mezra yolu olmak üzere, toplam 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de çarşı merkezinde kar temizleme çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, özellikle yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırımlarda yoğun mesai harcıyor. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 11:29:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.