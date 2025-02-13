Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullara Tatil - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullara Tatil

Hakkari\'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullara Tatil

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 14 Şubat 2025 tarihinde eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, karayolu ulaşımındaki olumsuzluklar göz önünde bulundurularak bu kararın alındığı belirtildi.

13.02.2025 20:27  Güncelleme: 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın için 1 gün ara verilirken, Yüksekova ilçesi kar yağışı ile birlikte kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası kentte akşam saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "ilimizde devam eden yoğun kar yağışından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek heyelan, buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 14.02.2025 Cuma günü Hakkari ve tüm ilçelerinde; yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitim merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç, tüm resmi anaokulları, resmi/ özel ilkokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır." denildi.

HABER: Yaşar KAPLAN- Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

Kaynak: DHA

Hakkari Valiliği, Yerel Haberler, Hava Durumu, Hakkari, Eğitim, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullara Tatil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 Yunanistan’da Anafiya Adası’nda da OHAL ilan edildi Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi
19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
09:27 Zeynep Sever Demirel’e sürpriz baby shower partisi Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı Zeynep Sever Demirel'e sürpriz baby shower partisi! Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:15 Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi, sebebi herkesi hayrete düşürdü Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi, sebebi herkesi hayrete düşürdü
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 21:11:32. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullara Tatil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.