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Hakkari'de yoğun kar yağışı sonrası kapanan 80 köy ve mezra yolu açıldı - Son Dakika
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Hakkari'de yoğun kar yağışı sonrası kapanan 80 köy ve mezra yolu açıldı

Hakkari\'de yoğun kar yağışı sonrası kapanan 80 köy ve mezra yolu açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kapanan 80 köy ve mezra yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği köylerde kar savurma makinesiyle çalışma yapıldı.

02.02.2024 15:51  Güncelleme: 15:53
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kapanan 80 köy ve mezra yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Yüksekova ilçesinde 5 gün önce etkili olan kar yağışı sonrası 80 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yerleşim yeri yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda köy ve mezra yollarının tamamı ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği Yürekli köyü ve Karabağ köyü yollarında da kar savurma makinesiyle çalışma yapıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Hakkari'de yoğun kar yağışı sonrası kapanan 80 köy ve mezra yolu açıldı - Son Dakika
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