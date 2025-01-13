Hakkari'de Yoğun Sis Manzarası - Son Dakika
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Hakkari'de Yoğun Sis Manzarası

Hakkari\'de Yoğun Sis Manzarası

Hakkari'de yoğun sis, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu ve güzel görüntüler oluşturdu.

13.01.2025 14:46
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Hakkari'nin üzerini kaplayan sis tabakası güzel görüntü oluşturdu.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

Durankaya beldesi yolunda sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi düştü.

Kentin üstünü ve dağların bir bölümünü kaplayan sis, Mergabütan Kayak Merkezi bölgesinde havadan görüntülendi.

Kayak merkezi yolunda, bulut tabakasının karlı dağlarla oluşturduğu manzaraya karşı zaman geçiren Elazığlı doğasever Tahir Ağgedik, AA muhabirine, bu manzarayı yaklaşık 30 yıl önce Bolu'da gördüğünü söyledi.

Hakkari'nin büyüleyici bir coğrafyasının olduğunu belirten Ağgedik, " Türkiye'de 75-76 şehir gezdim. Görmediğim şehirlerden birisi de burasıydı. Buradaki güzellikleri görmek bugüne kısmetmiş. Ailemle hem kayak yapacağız hem de şehri gezeceğiz. Güzel manzaranın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Yoğun Sis Manzarası - Son Dakika

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