Hakkari\'de Yöresel Lezzetler Festivali

Hakkari'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında "Yöresel Lezzetler Festivali"nin üçüncüsü yapıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün koordinesinde, Hakkari Valiliğinin desteği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezleri ile kadın kooperatiflerinin işbirliğiyle düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, üçüncüsünü düzenledikleri festivalde yörenin birçok lezzetini tatma şansı bulacaklarını söyledi.

Türk mutfağının asırlardır farklı medeniyetlerin birikimiyle şekillendiğini belirten Taşyapan, şunları kaydetti:

"Türk mutfağı, kültürümüzün en güçlü taşıyıcılarından birisi olmuştur. Anadolu'nun bereketli topraklarında gelişen bu büyük mutfak kültürü yalnızca yemeklerden ibaret değil, aynı zamanda paylaşmanın, misafirperveliğin, birlik ve beraberliğin simgesi haline gelmiştir. Kadim geçmişi, güçlü kültürel yapısı ve eşsiz coğrafyasıyla Hakkari'miz de bu büyük zenginliğin önemli merkezlerinden birisidir. Yüksek dağların, temiz tabiatın ve zengin bitki örtüsünün sunduğu imkanlarla şekillenen mutfağımız doğal ürünleri, kendine özgü lezzetleri ve geleneksel sofralarıyla önemli bir kültür mirası olarak asırlardan beri devam etmektedir."

Bölgede hayvancılığın yaygın yapılması ve doğanın sunduğu endemik bitkilerin yöre mutfağına çeşit ve lezzet kattığını dile getiren Taşyapan, yemek kültürünün bir toplumun tarihini, yaşam biçimini ve sosyal yapısını geleceğe taşıyan en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu da kentin mutfağını, yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla etkinliği yaptıklarını belirtti.

Ağacanoğlu, yörede özel günlerde her zaman yöresel yemeklerin yapıldığını bildirerek, "Yemeklerimiz geleneklerimize yansımış. Toplumumuz geçmişten bugüne hayvancılıkla uğraşmaktadır. Belki de dünyada çok az yerde bulunan mendi, siyabo dediğimiz otlar var. Bazı meyveler de yemeklerimizde yer almıştır. Mutfağımızı ön plana çıkarmak, dünyaya tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Ardından Vali Taşyapan, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve kurum amirleri, yöresel yemek, dağlarda toplanan otlar ve çeşitli yiyeceklerin sergilendiği masaları gezdi.

Vali Taşyapan'ın festivalde Halk Eğitim Merkezleri görevlileri, dernek ve kooperatif yöneticilerine plaket takdim ettiği festivalde katılımcılara, yöresel yemek ikramında bulunuldu.