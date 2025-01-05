Hakkari'de Zap Suyu Kısmen Dondu, Buz Üzerinde Dolaşanlar Hatıra Fotoğrafı Çekti - Son Dakika
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Hakkari'de Zap Suyu Kısmen Dondu, Buz Üzerinde Dolaşanlar Hatıra Fotoğrafı Çekti

Hakkari\'de Zap Suyu Kısmen Dondu, Buz Üzerinde Dolaşanlar Hatıra Fotoğrafı Çekti

Hakkari'de etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Zap Suyu'nun yüzeyi kısmen donarak yaklaşık 30 santimetrelik bir buz tabakası oluşturdu. Yerel halk, buz üzerinde yürüyerek hatıra fotoğrafları çekti.

05.01.2025 14:27  Güncelleme: 14:32
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HAKKARİ'de etkili olan soğuk hava nedeniyle Zap Suyu'nun yüzeyi kısmen dondu. Bazı kişiler, yaklaşık 30 santimetrelik buz tabakası üzerinde dolaşarak hatıra fotoğraf çekti.

Van'dan başlayıp, Irak'ın Musul kentinde Dicle Nehri ile birleşen, Türkiye sınırları içerisinde uzunluğu 426 kilometre olan ve 100'ün üzerinde noktanın sulama ihtiyacını karşılayan Zap Suyu'nun yüzeyi her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da kısmen dondu. Bölgede günlerdir etkili olan soğuk hava hayatı durma noktasına getirirken, Hakkari'de hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 10 derece kadar düştü. Dondurucu soğuklar nedeniyle kente 7 kilometre uzaklıkta bulunan Zap Suyu'nun yüzeyinde de kısmen buz tabakalarıyla kaplandı.

Zap Suyu kenarında yüzme havuzu işleten Abdurrahman Er, dondurucu soğuklar nedeniyle su yüzeyinin kısmen buz tuttuğunu söyledi. Er, "İşletmemin bulunduğu bölgedeki 1 kilometrelik alanda Zap Suyu yüzeyinin tamamen buz tabakası oluştuğunu gördüm. Çok tehlikeli olmasına rağmen üzerinde bir süre dolaştım. Bazı noktalarda en az 3, bazı noktalarda ise 4 metre buz tabakası oluşmuş durumda. Şu an Zap Suyu'nun üst tabakası en az 30 santimetre buz tutmuş" dedi.

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari'de akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Zap Suyu Kısmen Dondu, Buz Üzerinde Dolaşanlar Hatıra Fotoğrafı Çekti - Son Dakika

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