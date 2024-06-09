Hakkari'de Zap Suyuna Düşen Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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OTOMOBİL, ZAP SUYU'NA UÇTU, ÇİFTİ KAZA AYIRDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI (2)

AYŞE ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari- Çukurca karayolunda meydana gelen trafik kazasında araçlarıyla birlikte Zap Suyu'na düşen ve çevredeki vatandaşlar tarafından eşiyle birlikte yaralı olarak sudan çıkarılan Ayşe Koç Yıldız (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldız'ın Hakkari Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu'nda Matematik öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi. Araçtan yaralı olarak kurtulan Yıldız'ın eşi polis memuru Cihat Yıldız'ın (31) yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, araçta başka birinin olup olmadığı ise araştırılıyor.

(BİLGİ)

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

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KEMALPAŞA'DA PALET VE SERAMİK DEPOSUNDA YANGIN

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki palet ve seramik deposunda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Sekiz Eylül Mahallesi'nde bulunan bir palet ve seramik deposunda meydana geldi. Çıkış sebebi hünez belirlenemeyen yangına, çevredeki vatandaşların ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle havadan helikopter ile de müdahalede bulunuldu. Yangın, saat 19.00 sıralarında kontrol altına alınırken, soğutma çalışması sürüyor. Yangında 1 traktör ve 2 kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alanın yakınında bulunan zeytin ağaçları da zarar gördü. Yangında ölen ve yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.