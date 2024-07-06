Hakkari'deki Berçelan Yaylası doğaseverlerin gözdesi

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Hakkari'de yaz ve kışın bir arada yaşandığı Berçelan Yaylası'ndaki buzul göllerinin bulunduğu bölge, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla doğaseverlerin gözde rotalarından biri oldu.

Kent merkezine 25 kilometre mesafede bulunan 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası, serin havası, akarsuları ve yüksek rakımlı zirveleriyle misafirlerine ev sahipliği yapıyor.

Rengarenk çiçeklerin açtığı, bazı noktalarda kar örtüsünün kalkmadığı manzarasıyla ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunan yayla, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Bölgeyi görmek için kente gelen doğaseverler ile Hakkari'nin tanıtılması amacıyla yürütülen "Dağların Şehri: Hakkari" projesi kapsamında çalışma yürüten görevliler, çıktıkları yaylada atla gezinti yaptı, doğayla iç içe zaman geçirdi.

Bir saati aşkın tırmanışın sonunda Lis Gölü'nün bulunduğu bölgeye ulaşan doğaseverler, burada çevresi karla kaplı olan ve bir bölümünde buz tabakasının bulunduğu gölde hem kano yaptı hem de yüzdü. Doğaseverler daha sonra Seyithan Gölü'nün bulunduğu noktaya giderek burada da yürüyüş yaptı.

Tanıtım grubuna eşlik eden Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, AA muhabirine, Berçelan Yaylası'nın kentin kültürel ve sosyal yaşamında olduğu kadar turizmde de değer kazanan destinasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Yaylada Lis ve Seyithan göllerinin bulunduğunu belirten Ağacanoğlu, şöyle konuştu:

"Yaylada birçok aktivite ve doğa sporları etkinliği gerçekleştirilebiliyor. Biz de Lis Gölü'nde kano, yaylada atlı gezinti yaptık. Buranın kendine has bir doğası var. Özellikle temmuz ayında çiçeklerle kaplı bir tabiatı oluyor. Doğa yürüyüşü, dağcılık, rafting, kano yapılabiliyor. Dağcılar gelip yüksek rakımlı zirvelere tırmanıyor. Motosiklet tutkunları faaliyetler gerçekleştiriyor. Göçerler buraya gelip konaklıyor. Berçelan Yaylası ile ilgili birçok türkü de var. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılmasına dönük politikaları devam ediyor. Valimiz Sayın Ali Çelik'in talimatı ve destekleriyle kentin turizme açılması, tanıtılması ve turist sayısının artırılmasına yönelik çaba gösteriyoruz. Gelirken doğaseverlere denk geldik. Yol üzerinde birçok kişi kamp yapmıştı. Bazı kişiler piknik için gelmişti. Bunlar güzel manzaralar."

"Bölgemiz görülmeye değer bir yer"

Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Turan Şimşek ise ülkenin farklı noktalarından gelen ziyaretçileri ağırladıklarını bildirerek, "Bakir kalmış bu coğrafyamızın turizme açılması noktasında iyi adımlar atılıyor. Hakkari'nin turizmde ön plana çıkması için ilimizi, yaylalarımızı tanıtmaya devam edeceğiz. İlk defa kano yaptım. Mükemmel bir aktivite. Herkesi bu göllerde kano yapmaya davet ediyorum. Bölgemiz görülmeye değer bir yer. Son yıllarda daha çok turist geliyor. Bundan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'dan gelen Abdurrahman Varlı da bölgeyi ilk kez gördüğünü ve çok beğendiğini ifade etti.

Çiçeklerle, kar örtüsüyle seyrine doyum olmayan bir manzaranın olduğunu söyleyen Varlı, "Burası apayrı bir yer. Gece burada kamp yapmayı düşünüyoruz. Sonraki gün buzullara çıkacağız. Bol bol gezeceğiz. Şu an temmuzdayız. Hava çok soğuk. Karların erimesiyle ulaşın akarsular buradan geçiyor. Su çok soğuk. Temmuz ayında bunları yaşamak çok güzel." dedi.