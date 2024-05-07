Hakkari'deki Öğrencilere Kitap Desteği Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'deki Öğrencilere Kitap Desteği Sağlandı

Hakkari\'deki Öğrencilere Kitap Desteği Sağlandı

Hakkari Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve NEVADER tarafından düzenlenen programda, öğrencilere kitap desteği sağlandı. Vali Ali Çelik, eğitimin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için kitaplar ve hazırlık kurslarıyla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Programda ayrıca ücretsiz kurslar ve materyal desteği hakkında bilgi verildi. NEVADER Başkanı Azad Tekin Ulutaş ise kitap desteğiyle başarılı öğrencilerin daha iyi yerlere gelmelerini hedeflediklerini ifade etti.

07.05.2024 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Nitelikli Eğitim ve Araştırma Derneği (NEVADER) tarafından, kentteki öğrencilere, kitap desteği sağlandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Ali Çelik, kentin öncelikli konusunun eğitim olduğunu söyledi.

Eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik atılan tüm adımları önemsediklerini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Hakkari'de öğrencilerin akademik başarılarını üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bunun bir ayağı da sınavlara hazırlanan evlatlarımızı, kitaplarla ve hazırlık kurslarıyla desteklemektir. Daha önce de hem Valiliğimiz hem de hayırsever derneklerimiz tarafından, öğrencilerimize kitap desteğinde bulunulmuştu. Bunu devam ettirelim istedik ve öğrencilerimize, kitapların yanı sıra soru kitapçığı desteğinde de bulunuyoruz. Hayırsever derneğimize, değerli başkanımızın şahsında, ilimizin eğitimine ve öğrencilerimize yaptıkları bu kıymetli katkılar için şükranlarımı sunuyorum."

Okullarda ve Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğrencilere ücretsiz kurs verildiğini ve materyal desteği sunulduğunu aktaran Çelik, "İnanıyorum ki bu kurslarımıza devam eden öğrencilerimizin çoğu çok iyi üniversiteler kazanacaklardır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Hakkari Ölçme Değerlendirme Merkezimize baskı makinası aldık ve sene başından bu yana ilimizdeki tüm 8. ve 12. sınıflarımıza periyodik aralıklarla kazanım değerlendirme sınavı uyguluyoruz. Valilik olarak en değerli hazinemiz olan çocuklarımıza desteğimizi sürdürerek daha rahat ders çalışabilecekleri mekanları artırmaya ve evlatlarımıza yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Oktay Kızılkaya da desteklerinden Vali Çelik ve dernek üyelerine teşekkür etti.

NEVADER Başkanı Azad Tekin Ulutaş ise eğitime katkı sunmak için çaba sarf ettiklerini bildirerek, "Temel amacımız, kitap desteğinde bulunup ihtiyaç sahibi olan başarılı öğrencilerimizin daha iyi yerleri kazanmalarını sağlamaktır. Başarılı olmak için düzenli ders çalışmanın önemi büyüktür ve bu programlı çalışma, sadece sınavlarda iyi not almak için değil, hayatta başarılı olmak için de gereklidir. İnanıyorum ki bu kitaplar, hayata ve sınava hazırlanan siz kıymetli öğrencilerimize, önemli katkılar sağlayacak." diye konuştu.

Programa Vali Yardımcısı Furkan Berber, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hakkari Valiliği, Hakkari, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'deki Öğrencilere Kitap Desteği Sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 İstanbul’da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti
19:10 TBMM’de “1400 sene“ tartışması CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
18:51 Netanyahu İsrail’in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı
18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
19:41 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:23 Türkiye’den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli Türkiye'den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
17:46 Kalbine stent takılan Nebahat Çehre’nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 20:34:06. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'deki Öğrencilere Kitap Desteği Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement