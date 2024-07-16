Hakkari'deki Zeynel Bey Medresesi Restorasyon Çalışmalarıyla Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Hakkari'deki Zeynel Bey Medresesi Restorasyon Çalışmalarıyla Yeniden İnşa Ediliyor

Hakkari'de Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen Zeynel Bey Medresesi, restorasyon çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşturuluyor. Medresenin yanında yürüyüş yolları ve oturma alanları da yapılacak. Çalışmaların önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor. Medrese, turizme kazandırılarak sosyal ve kültürel etkinliklerin yapıldığı bir merkez haline getirilecek.

16.07.2024 12:22
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Hakkari'de Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen, zamanla tahrip olduğu için büyük bir bölümü yıkılan Zeynel Bey Medresesi, başlatılan restorasyon çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.

Biçer Mahallesi'nde 1560'ta Hakkari Beyi Zeynel Bey tarafından yaptırılan ve 1998'de yürütülen yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen medresenin kalıntıları, 2005'te kazı ve temizlik çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı.

Taşla yapılan avlu, ayvan ve 8 oda ile Zeynel Bey'in mezarının bulunduğu medresenin eski ihtişamına kavuşturularak turizme kazandırılması için hazırlanan proje Cumhurbaşkanlığı 2024 Yatırım Programı'na dahil edildi.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve İl Özel İdaresinin desteğiyle başlatılan restorasyon çalışmaları çerçevesinde yüklenici firma ekipleri, medreseyi tarihi dokusuna uygun yeniden inşa ediyor.

Çevresinde yürüyüş yolu ve oturma alanlarının yapılması planlanan 464 yıllık tarihi geçmişe sahip medresede, çalışmaların önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor.

Medresede incelemelerde bulunan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu ve firma yetkililerinden bilgi alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, kentteki tarihi yapıların ayağa kaldırılıp turizme kazandırılması amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Amacımız sosyal, kültürel aktivitelerin olduğu bir yere dönüştürmek"

Bu yerlerden birinin Zeynel Bey Medresesi olduğunu belirten Çelik, Osmanlı-Safevi savaşında şehit düşen Zeynel Bey'in naaşının bulunduğu medresenin uzun yıllar külliye olarak hizmet verdiğini ifade etti.

Zamanla harap olan medresede restorasyon çalışması başlattıklarını kaydeden Çelik, şunları aktardı:

"Yüklenici firma ekipleri ve arkeologlar medresemizi aslına uygun inşa etmeye devam ediyor. Çevre düzenlemesi de var. Burası alt kotlarda yer alan bir yer. Yanından Katramas Deresi geçiyor. Kenarında oturma alanları, yürüyüş yolları şeklinde bir peyzajı var. Çocuklarımız, gençlerimiz için bir kültür, etkinlik ve sosyal etüt merkezi gibi kullanmaya niyetimiz var. Bu anlamda istişareler devam ediyor. Arka taraftaki arsayı da özellikle üniversite öğrencilerinin kalabileceği yurt şeklinde planladık. Bu alana hareketlilik kazandırır. Amacımız burayı sosyal, kültürel aktivitelerin olduğu bir yere dönüştürmek ve geçmişin izlerini, büyüklerimizin, atalarımızın bize bıraktığı mirası gelece taşımaktır. Tarihi mekanların restore edilip turizme kazandırılmasını önemsiyoruz. "

"Gelecek yıl bitirmeyi planlıyoruz"

Şantiye Şefi Gözde Gürbüz de duvarların statik açıdan güçlü olmadığını, bu nedenle projenin revize edilmesi gerektiğini aktardı.

Şu an temeli sağlam olan ve korunması gereken duvarların üst kısımlardaki tonozların temizliğini yaptıklarını dile getiren Gürbüz, "Taşları istifledik. Temeli sağlam olan duvarları tonoz (tavan örtüsü) seviyesine kadar getirmeye çalışıyoruz. Yıl sonunda fiziki çalışmanın yüzde 90'nını tamamlamış oluruz. Projenin kuruldan gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra çalışmalarımızın durumu daha da netleşir. Gelecek yıl bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Osmanlı, Hakkari, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'deki Zeynel Bey Medresesi Restorasyon Çalışmalarıyla Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika

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