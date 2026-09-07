Hakkari Derecik'te ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, Irak sınırındaki Derecik Sınır Kapısı yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Haakkari'nin Derecik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Irak sınırındaki Derecik Sınır Kapısı yolu üzerinde bulunan Akdemir Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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