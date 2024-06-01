Hakkari Gençlik Merkezi\'nde Sebze ve Meyve Bahçesi Etkinliği

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Hakkari Gençlik Merkezi gönüllüleri ve öğrenciler, fotoğraf eğitmeni olan Metin Akmaz'ın sebze ve meyve yetiştirdiği bahçede ekim yaptı, çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Gençlik merkezinde görev yapan Akmaz, kent merkezine 7 kilometre uzaktaki arazisini sebze ve meyve bahçesine çevirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek alan Akmaz, bahçesine domates, salatalık, biber, patlıcan ve karpuz ekti.

Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri ve öğrenciler de bahçeye giderek hem ekim yaptı hem de bahçede yapılan çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Gençlik Merkezi Şube Müdürü Nevzat Yılmaz ve Tesisler Müdürü Adil Özer ile gün boyunca bahçede çalışma yapan öğrenciler ilk defa böyle bir etkinliğe katıldıklarını belirtti.

Akmaz, yıllar önce köylerden göç edip Hakkari şehir merkezine yerleşen, ailelerin büyük bir kısmının tarımdan uzaklaştığını belirterek, gençleri yeniden tarımla buluşturmak istediklerini söyledi.