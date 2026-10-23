Hakkari İl Koordinasyon Kurulu'nda 260 projenin yatırım durumu ele alındı - Son Dakika
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Hakkari İl Koordinasyon Kurulu'nda 260 projenin yatırım durumu ele alındı

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Hakkari İl Koordinasyon Kurulu\'nda 260 projenin yatırım durumu ele alındı
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Hakkari'de Vali İbrahim Taşyapan başkanlığında 2026 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda üçüncü dönem sonu itibarıyla kayıtlı 260 projenin yatırım bedelinin 70 milyar 415 milyon 808 bin 970 lira olduğu belirtildi.

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan başkanlığında "2026 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda önceki dönemin yatırımlarının, sosyoekonomik gelişmelerin, koordinasyon çalışmalarının, kentteki sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği belirtildi.

Üçüncü dönem sonu itibariyla İl Yatırım Takip Sistemi'nde toplam yatırım bedeli 70 milyar 415 milyon 808 bin 970 lira olan 260 projenin kayıtlı olduğu bildirilen açıklamada, bu projeler için önceki yıllarda toplam 9 milyar 313 milyon 110 bin 960 lira harcama yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, projelerde nakdi gerçekleşme oranının yüzde 20,33, fiziki gerçekleşme oranının ise yüzde 50,94 olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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