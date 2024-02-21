Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 109 kilo 504 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 109 kilo 504 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde 109 kilo 504 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 109 kilo 504 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çuvallar içinde 36 kilo 484 gram sentetik uyuşturucu, 10 kilo 852 gram eroin ve 62 kilo 168 gram skunk bulundu.

21.02.2024 14:29  Güncelleme: 14:30
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 109 kilo 504 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün "Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-83 Operasyonu" düzenlendi.

Bu kapsamda ilçe kırsalında arama faaliyeti yürüten ekipler, 3 noktada çuvallar içinde 36 kilo 484 gram sentetik uyuşturucu, 10 kilo 852 gram eroin ve 62 kilo 168 gram skunk ele geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 109 kilo 504 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 109 kilo 504 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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