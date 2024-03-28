Hakkari Sağlık Müdürlüğü, doktorun darp ve mobbing iddialarını soruşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari Sağlık Müdürlüğü, doktorun darp ve mobbing iddialarını soruşturuyor

Hakkari Sağlık Müdürlüğü, Yüksekova ilçesinde görevli bir doktorun sosyal medyada yayınladığı videoda yer alan 'darp ve mobbing' iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Doktorun daha önce hastane içinde tekrarlayan vukuatı nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmanın devam ettiği sırada doktorun tek yanlı suçlamalarda bulunarak kamuoyunu etkilemeye çalışmasının üzücü olduğu vurgulandı.

28.03.2024 13:43  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Sağlık Müdürlüğünce, Yüksekova ilçesinde görevli bir doktorun sosyal medyada yayınladığı videoda yer alan "darp ve mobbing" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Op. Dr. Emrah Köksal'ın daha önce hastane içinde tekrarlayan vukuatı nedeniyle hakkında Sağlık Bakanlığınca soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bir hafta önce görev esnasında kendisinin de dahil olduğu personeller arasında sözlü atışma yaşandığı ve konunun müdürlüğe bildirilmesiyle soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ne var ki soruşturma yürütülürken olayların tarafı olan Op. Dr. Emrah Köksal sosyal medyada yayınladığı video mesajıyla soruşturmanın selameti ve tarafsızlığına halel getirecek tek yanlı suçlamalarda bulunmuştur. Henüz etraflıca soruşturma yapılırken bu iddiaların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması ve kamuoyu oluşturulmaya çalışılması üzücüdür. Ayrıca sorumluluğu altındaki hasta güvenliğine karşı güven sarsıcı ifadeleri kabul edilebilir değildir. Konu titizlikle tarafımızca soruşturulmaktadır."

Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Soruşturma, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Sağlık Müdürlüğü, doktorun darp ve mobbing iddialarını soruşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
    14:15 Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

    Antalya'da Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde imal edildiği ve satılacağı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 1 milyon 520 bin kullanımlık 245 adet A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen A4'ün, kullanım adedi olarak Antalya'da bugüne kadar ele geçirilen yüksek miktar olduğu belirtildi.

  • Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan zanlılardan biri tutuklandı
    14:14 Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan zanlılardan biri tutuklandı

    Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan K.E. ve M.D. isimli zanlılardan M.D. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada zanlıların araç ve ikametinde 285 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

  • Şanlıurfa'da dereye kapılan çocuğun arama çalışmaları devam ediyor
    14:14 Şanlıurfa'da dereye kapılan çocuğun arama çalışmaları devam ediyor

    Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, dereyi geçerken yükselen suya kapılıp kaybolan 13 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor. AFAD ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar, su altında ve su yüzeyinde arama yaparak çocuğu bulmaya çalışıyor. Çalışmalar, Mardin il sınırında yoğunlaştırıldı.

  • Kırıkkale'de Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi
    14:14 Kırıkkale'de Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

    Kırıkkale'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Vali Mehmet Makas başkanlığında İl Seçim Güvenliği Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, seçim sürecinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınan tedbirler, seçim günü yapılacak işlemler ve riskli durumlar değerlendirildi. Vali Makas, toplantıda her türlü tedbirin alındığını belirterek, sonuçların Kırıkkale ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

  • Adıyaman'da Evlenecek Gençlere Destek Projesi Başladı
    14:13 Adıyaman'da Evlenecek Gençlere Destek Projesi Başladı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Adıyaman'da hayata geçirilen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' projesi kapsamında, genç çiftlerin evlilik öncesi eğitimleri başladı. Proje ile evlenmeyi planlayan çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sunulacak. Başvurusu onaylanan çiftlere faizsiz kredi verilecek ve eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak. Proje kapsamında Adıyaman'da 24 çiftin başvurusu onaylandı.

  • Çin yapımı yeni enerjili araçlar Avrupa pazarında popülerlik kazanıyor
    14:13 Çin yapımı yeni enerjili araçlar Avrupa pazarında popülerlik kazanıyor

    BYD Louwman'ın Genel Müdürü Lucas Van Schijndel, Hollanda'da Çin yapımı elektrikli araç sayısının son üç yılda beş kat arttığını belirtti. BYD'nin hızlı ilerleyişi ve Avrupa'da fabrika açma planlarıyla birlikte yeni enerjili araçların Avrupa pazarında önemli bir rakip olarak konumlandığını vurgulayan Van Schijndel, Avrupa'nın elektrifikasyona geçme planları nedeniyle yeni enerjili araçların parlak bir geleceğe sahip olduğunu ifade etti.

  • Diyarbakır'da okulda temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı
    14:12 Diyarbakır'da okulda temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

    Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencilerinden 12'si, temizlik malzemesinden etkilenerek zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin şikayetleri üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi ve 12 öğrenci tedavi altına alındı.


14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
12:06 ABD’li heyet Türkiye’ye geliyor F-16’lar, terörle mücadele ve ABD’nin YPG desteği görüşülecek ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor! F-16'lar, terörle mücadele ve ABD'nin YPG desteği görüşülecek
12:04 CHP lideri Özel’den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız CHP lideri Özel'den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız
11:35 İmamoğlu mu Kurum mu Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı “Avantajlı“ görüyor İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" görüyor
13:14 Simpsonlar yine mi bildi Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi Simpsonlar yine mi bildi? Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi
13:08 Aradaki yaş farkı bomba Sergen Yalçın’ı günübirlik İstanbul’a getiren güzel Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
12:43 Ronaldo’nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım Ronaldo'nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım
12:13 Dilan Polat’ın kayınvalidesi ’’bir milyoncu’’ oldu Dilan Polat'ın kayınvalidesi ''bir milyoncu'' oldu
11:17 Eşini defalarca bıçaklayıp başında ölmesini bekledi Eşini defalarca bıçaklayıp başında ölmesini bekledi
10:40 Kadıköy’deki maç günlerce konuşulmuştu Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez’den net yorum Kadıköy'deki maç günlerce konuşulmuştu! Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez'den net yorum
10:21 Yargıtay başkanlık seçimi 10. tura kaldı Yargıtay başkanlık seçimi 10. tura kaldı
10:00 Parkta çocuğuyla ilgilenirken altınlarını çaldırdı Parkta çocuğuyla ilgilenirken altınlarını çaldırdı
09:57 Endonezya’dan radikal karar Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta’yı adaya taşıyorlar Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 14:15:19. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari Sağlık Müdürlüğü, doktorun darp ve mobbing iddialarını soruşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement