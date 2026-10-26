Hakkari Şemdinli'de jandarma 142 gümrük kaçağı telefon ve ruhsatsız silah ele geçirdi

Hakkari Şemdinli'de jandarma 142 gümrük kaçağı telefon ve ruhsatsız silah ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Valiliğin sosyal medya açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve gümrük kaçağı 142 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ruhsatsız tabanca ve gümrük kaçağı 142 cep telefonu ele geçirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu alınan bilgi üzerine ilçedeki bir şüphelinin evinde arama yapıldı.
Aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve gümrük kaçağı 142 cep telefonu ele geçirildi.
Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA
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