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Hakkari- Şırnak yoluna çığ düştü

Dev çığ Zap suyunun akışını kesti

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur, 3 bin 478 rakımlı Sümbül Dağı'ndan çığın inmesine neden oldu. Devasa çığın Zap suyunun akışını kesmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Hakkari'de iki gündür aralıksız yağan karla karışık yağmur, 3 bin 478 rakımlı Sümbül Dağı'ndan devasa büyüklükte çığın inmesine neden oldu. Karayolunu çift yönlü ulaşıma kapatan çığın Zap suyunu kesmesi ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Can ve mal kaybı yaşanmazken, belediye ve il özel idaresi ekipleri tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı.