Hakkari-Şırnak yoluna çığ düştü, Dev çığ Zap suyunun akışını kesti - Son Dakika
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Hakkari-Şırnak yoluna çığ düştü, Dev çığ Zap suyunun akışını kesti

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Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur, 3 bin 478 rakımlı Sümbül Dağı'ndan çığın inmesine neden oldu. Devasa çığın Zap suyunun akışını kesmesi cep telefonuyla kaydedildi. Can ve mal kaybı yaşanmazken, yol açma çalışmaları başlatıldı.

19.03.2024 10:31  Güncelleme: 10:38
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Hakkari- Şırnak yoluna çığ düştü

Dev çığ Zap suyunun akışını kesti

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur, 3 bin 478 rakımlı Sümbül Dağı'ndan çığın inmesine neden oldu. Devasa çığın Zap suyunun akışını kesmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Hakkari'de iki gündür aralıksız yağan karla karışık yağmur, 3 bin 478 rakımlı Sümbül Dağı'ndan devasa büyüklükte çığın inmesine neden oldu. Karayolunu çift yönlü ulaşıma kapatan çığın Zap suyunu kesmesi ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Can ve mal kaybı yaşanmazken, belediye ve il özel idaresi ekipleri tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı.

Hakkari-Şırnak yoluna çığ düştü, Dev çığ Zap suyunun akışını kesti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hakkari-Şırnak yoluna çığ düştü, Dev çığ Zap suyunun akışını kesti - Son Dakika

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