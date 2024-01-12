Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şen, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek 5 kategorideki görselleri inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" fotoğrafına oy veren Şen, "Haber"de Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" ve "Spor"da Emin Sansar'ın "Yumruk" adlı fotoğrafını tercih etti.

" Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" ve " Gazze: Umut" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman" fotoğraflarını seçen Şen, fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirleri tebrik etti.