 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Şen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek 5 kategorideki görselleri değerlendirdi ve tercih ettiği fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
12.01.2024 - 15:29,  Güncelleme: 15:33
Abone Ol

Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şen, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek 5 kategorideki görselleri inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" fotoğrafına oy veren Şen, "Haber"de Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" ve "Spor"da Emin Sansar'ın "Yumruk" adlı fotoğrafını tercih etti.

" Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" ve " Gazze: Umut" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman" fotoğraflarını seçen Şen, fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirleri tebrik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Asım, Hakkari, Umut, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37
İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder

Son Dakika
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37 İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:25 Aralarında Ankara ve Konya da var! DEM Parti, yerel seçimlerde 7 ilde aday gösterecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 16:46:02. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement