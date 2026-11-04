Hakkari Üniversitesi 2026-2027 akademik yılını konferans salonunda törenle açtı

Hakkari Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Müzik dinletisinin ardından konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversitelerin, bilginin üretildiği, düşüncenin geliştiği ve gençlerin geleceğe hazırlandığı önemli kurumlar olduğunu belirten Taşyapan, "Bir üniversitenin başarısı yetiştirdiği insanların hayatında ve bulunduğu şehre sunduğu katkılarda kendini gösterir. Hakkari Üniversitesini de şehrimizin gelişiminin önemli bir paydaşı olarak görüyoruz. Üniversitemizin bilimsel birikimi ile ilimizin ihtiyaçlarını buluşturmak, eğitimden teknolojiye, tarımdan turizme kadar ortak çalışmalar geliştirmek bizler için çok kıymetlidir. Valilik olarak üniversitelerimizle işbirliği içinde çalışmaya, gençlerimizin eğitimine ve şehrimizin gelişimine katkı sunacak projelere destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Musa Gençcelep ise öğrencilere başarı dileğinde bulunarak, katılımcılara ve törene konuşmacı olarak katılan iş insanı Cuneyd Zapsu'ya teşekkür etti.

Son yıllarda kentte huzur ikliminin hakim olduğunu ifade eden Gençcelep, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak kentin gelişimine katkı vermek amacıyla programlar düzenliyoruz. Çevre illerle işbirliği içindeyiz. Amacımız şehrimize ve bölgemize ışık tutmaktır. Şehrimizde madencilik sektörü yeni başlıyor. Madencilerimiz bir dernek kurdu. Onlarla da işbirliği içindeyiz. Nasıl destek sunabiliriz diye kendileriyle görüşüyoruz. Üniversitede bir analiz laboratuvarı kurabiliriz. Üniversite olarak öğrencilerimizi yetiştirmemizdeki temel hedefimiz şu. Mezun olduktan sonra mesleğe hazır hale gelmeleri."

Zapsu da "Yeni bir ders yılı, yeni bir dünya" başlıklı sunumunda deneyimlerinden örnekler vererek, yapay zekaya, bunu üreten şirketlerin çalışmalarına, gelecekteki durumuna ve buna karşı alınabilecek önlemlere değindi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.