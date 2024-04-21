Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cennet ve Cehennem Vadisi\'ndeki yol çalışmalarını inceledi

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Cilo-Sat Dağları eteklerinde bulunan Cennet ve Cehennem Vadisi bölgesinde yürütülen yol onarım ve genişletme çalışmalarını inceledi.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Karadağ, il merkezi ve Yüksekova ilçesi arasında yer alan bölgede yürütülen yol çalışmalarını denetledi.
İlgililerden bilgi alan Karadağ, daha sonra Kırıkdağ Köyüne bağlı Aşağı Kırbaş mezrasını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Karadağ, sorun ve taleplerini dinlediği vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı kameralara yansıdı. AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
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