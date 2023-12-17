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Hakkari Valisi Ali Çelik, Beyazdağ'a tırmanış yaptı - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Beyazdağ'a tırmanış yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyeleri ve doğaseverlerle birlikte Beyazdağ'a tırmanış yaptı. Çelik, etkinliğin Hakkari'nin doğal güzelliklerini tanıtmak için düzenlendiğini belirterek, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Beyazdağ\'a tırmanış yaptı
17.12.2023 - 18:11,
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, bir grup dağcı ile Beyazdağ'a tırmanış yaptı.

Kentin tanıtımına katkı sağlamak için düzenlenen etkinliğe katılan Çelik, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyeleri ve doğaseverlerle Oğul Vadisi'nde bulunan 3 bin rakımlı Beyazdağ zirvesine çıktı.

Çelik, Hakkari'ye atandığı günden bu yana kentin doğasını tanımaya çalıştığını söyledi.

Hakkari'nin mükemmel bir doğaya sahip olduğunu belirten Çelik, "İlimizin tanıtımına katkı sunmaya çalışıyoruz. Doğa güzelliklerini hem vatandaşlarımızın hem de turistlerin görmesi gerekiyor. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe, CİSAD Başkanı Azad Ölmez, Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA
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