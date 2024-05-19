Hakkari Valisi Ali Çelik, İran sınırındaki karakolları ziyaret etti

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesindeki İran sınırında bulunan karakolları ziyaret etti, modüler beton duvar çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Esendere beldesine giden Çelik, sınırdaki modüler duvar çalışmalarını inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Şehit Er İbrahim Korucu Hudut Karakolu, Şehit Uzman Çavuş Ömer Doğan 3. Hudut Bölük Merkezi ve Yıldız Hudut Karakolu'nu ziyaret eden Çelik, güvenlik güçleriyle sohbet etti.

Hudut güvenliğiyle ilgili askeri yetkililerden bilgi alan Çelik, görevlerinde başarı diledi.