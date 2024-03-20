Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, jandarma personeliyle iftar yaptı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'ndaki iftar programına katıldı.
Jandarma personeliyle iftar yapan Çelik, ramazanın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, hayırlısıyla bayrama ulaştırsın." dedi.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, vali yardımcıları ve komutanlıkta görevli personel katıldı.
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini belirtti. Eminoğlu, gençlerin sadece sporda değil sanatta, kültürde, teknolojide ve bilimde de gelişmelerini arzu ettiklerini vurguladı ve Türkiye'nin dört bir yanında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini söyledi.
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