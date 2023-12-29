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Hakkari-Van kara yolu Yeni köprü mevkisinde, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yağışlı havadan dolayı yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları, içinde 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki 27 KJ 574 plakalı kamyonetin üzerine düştü. Araç içindeki Kemal Can, Şemsettin Çiftçi ve Selahattin Kaya yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken; kara yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Hakkari-Van kara yolunda heyelan sonucu kamyonete düşen parçalar 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika