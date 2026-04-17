Hakkari-Van Yolunda Heyelan Çalışmaları Devam Ediyor

HAKKARİ- Van kara yolunda, 6 gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle zarar gören yolda çalışmalar devam ederken, ulaşım ise kontrollü olarak sağlanıyor.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınlarında, etkili olan yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak yığını ile kaya parçaları kara yoluna sürüklendi. Yol zarar gördü. Yer yer çökmelerin yaşanması üzerine bölgede Karayolları ekipleri, 6 gündür çalışmalarını sürdürüyor. Akşamları trafiğe kapatılan yolda ulaşım sabah saatlerinde ise kontrol şekilde sağlanıyor.

Haber: Yaşar KAPLAN/HAKKARİ,