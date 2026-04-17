Hakkari-Van Yolunda Heyelan Çalışmaları Devam Ediyor
Hakkari-Van Yolunda Heyelan Çalışmaları Devam Ediyor

17.04.2026 16:45
Hakkari-Van yolundaki heyelan nedeniyle çalışmalar sürerken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

HAKKARİ- Van kara yolunda, 6 gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle zarar gören yolda çalışmalar devam ederken, ulaşım ise kontrollü olarak sağlanıyor.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınlarında, etkili olan yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak yığını ile kaya parçaları kara yoluna sürüklendi. Yol zarar gördü. Yer yer çökmelerin yaşanması üzerine bölgede Karayolları ekipleri, 6 gündür çalışmalarını sürdürüyor. Akşamları trafiğe kapatılan yolda ulaşım sabah saatlerinde ise kontrol şekilde sağlanıyor.

Haber: Yaşar KAPLAN/HAKKARİ,

Kaynak: DHA

Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu
Lionel Messi, İspanya’dan kulüp satın aldı Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
ABD’yi karıştıran kareler: “Süper güç“ kendi askerlerini bile doyuramıyor
ABD'yi karıştıran kareler: "Süper güç" kendi askerlerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
