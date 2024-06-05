Hakkari Yüksekova\'da Kadınların Kurs Ürünleri Sergilendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında kadınların kurslarda yaptığı ürünler sergilendi.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki serginin açılışına katılan Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, başarılı çalışmalarından dolayı kursiyerlere kutladı.
Çimşit, sergiyi gezerek kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi.
Müzik dinletisi, halk oyunları ve jimnastik gösterinin ardından SMA hastası bebek için kermes açıldı.
Programa, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Atila Yiğit, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.
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