Hakkari Yüksekova'da Kadınların Kurs Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari Yüksekova'da Kadınların Kurs Ürünleri Sergilendi

Hakkari Yüksekova\'da Kadınların Kurs Ürünleri Sergilendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında kadınların kurslarda yaptığı ürünler sergilendi. Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, serginin açılışında başarılı çalışmalardan dolayı kursiyerleri kutladı. Sergiye, ilçe emniyet müdürü, milli eğitim müdürü ve diğer kurum amirleri de katıldı.

05.06.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında kadınların kurslarda yaptığı ürünler sergilendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki serginin açılışına katılan Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, başarılı çalışmalarından dolayı kursiyerlere kutladı.

Çimşit, sergiyi gezerek kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi.

Müzik dinletisi, halk oyunları ve jimnastik gösterinin ardından SMA hastası bebek için kermes açıldı.

Programa, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Atila Yiğit, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

Ömer Çimşit, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Yüksekova'da Kadınların Kurs Ürünleri Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
18:13 Anlaşma tamam gibi Yaşayan efsane, Beşiktaş’ın başına geçiyor Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 18:44:18. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da Kadınların Kurs Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement