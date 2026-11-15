Hakkari Zapspor, Ayral Grup Muratspor\'u 8-0 yenerek ikinci yarıda 5 gol attı

Hakkari Zapspor, Ayral Grup Muratspor'u 8-0 yenerek ikinci yarıda 5 gol attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Zapspor, Türkiye Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta Merzan Şehir Stadı'nda Ayral Grup Muratspor'u 8-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 3-0 önde bitirip ikinci yarıda 5 gol daha buldu.
Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zapspor, Ayral Grup Muratspor'u 8-0 mağlup etti.
Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, bulduğu 5 golle maçtan 8-0 galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmayı İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, Zapspor Kulübü Başkanı Ayhan Tunç ve taraftarlar izledi.
Kaynak: AA
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