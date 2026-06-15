Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.K. (45) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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