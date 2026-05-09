Halaçlı Mehmet Ağa Konağı Açıldı

09.05.2026 20:28
Mansur Yavaş, restore edilen konağı kültür ve sanat merkezi olarak açtı, tarihi önemi vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB tarafından restore edilen Gölbaşı ilçesindeki Halaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın açılışını yaptı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre Yavaş, açılış töreninde, konağı kapsamlı restorasyon sürecinin ardından kültür ve sanat odağı olarak şehre kazandırmanın mutluluğu içinde olduğunu ifade etti.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin en kritik günlerinde, cephe hattına yaklaşık 50 kilometre mesafede Haymana Cephesi'nin hemen gerisinde stratejik bir lojistik merkez vazifesi gören yapının vatan savunmasının en güçlü tanıklarından olduğunu belirten Yavaş, Kurtuluş Savaşı'nda burada üretilen ekmeklerin o zor dönemde ordunun ekmek ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

Ankara'daki bütün tarihi değerleri ayağa kaldırmak için uğraştıklarını vurgulayan Yavaş, "Çünkü Ankara sıradan bir kent değildir. Ankara, kurtuluşun kalbi, Cumhuriyet'in kurulduğu yerdir. Ankara'da nereyi gezerseniz gezin o günlere ait bir şeyler bulursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

ABB Başkanı Yavaş, başkente yeni kültür mekanları kazandırmayı, kentin sosyal yaşamını zenginleştirmeyi ve sanatın herkes için erişilebilir olmasını sağlamayı önemsediğini belirtti.

"Parti değiştirilmesini uygun görmüyorum"

Açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Ben belediye başkanlarının seçildikten sonra parti değiştirmesini veya milletvekillerinin parti değiştirmesini uygun görmüyorum. Bununla ilgili inşallah bir düzenleme yapılsın. Çünkü seçmen hiçbir zaman şahsın kendisine tek başına oy vermez. Mutlaka parti veya başka etkenler vardır. Dolayısıyla eğer böyle parti değiştirecekse önce kendisini seçenlerin onayını alacak şekilde bir referandum yapması lazım. Daha hoş olur."

Yavaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda adaylığı halinde Yavaş'ı destekleyebileceklerine" ilişkin açıklamasının sorulması üzerine de "Her zaman söylediğim şeyi söyleyeceğim, önceliğimiz Ankara. Ankara'nın çok sorunu var. İnşallah önce onları çözeceğiz ama böyle bir şey vuku bulursa tabii ki takdir kendilerinin ancak teşekkür ederim. Onur duydum, onu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

90+2'de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı
Derbide neler oluyor? Sergen Yalçın hayatının şokunu yaşadı
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Canlı anlatım: Şampiyonluk maçında Galatasaray'a büyük şok
Cep telefonu ve tabletlere dev zam yolda
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
