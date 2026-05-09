Halaçlı Mehmet Ağa Konağı Restore Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halaçlı Mehmet Ağa Konağı Restore Edildi

Halaçlı Mehmet Ağa Konağı Restore Edildi
09.05.2026 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'daki tarihi konak, kültür ve sanat merkezi olarak restore edildi ve açıldı.

ANKARA'da, Sakarya Meydan Muharebesi'nde lojistik üs olarak kullanılan tarihi Halaçlı Mehmet Ağa Konağı, restore edilerek kültür ve sanat merkezine dönüştürüldü.

Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Sakarya Meydan Muharebesi döneminde cephe gerisinde lojistik üs olarak kullanılan tarihi Halaçlı Mehmet Ağa Konağı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ile restore edildi. Konak, kapsamlı restorasyonun ardından kültür ve sanat merkezi olarak kapılarını açtı. Açılışta konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konağın tarihi önemine dikkat çekerek, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin en kritik günlerinde cephe hattına 50 kilometre mesafede, Haymana Cephesi'nin hemen gerisinde stratejik bir lojistik merkez vazifesi gören bu yapı, vatan savunmasının en güçlü tanıklarındandır. Bu mirası koruyarak bizlere hibe eden Sayın Andaş Atak'a teşekkür ediyorum" dedi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin coğrafi olarak yanlış bilindiğine değinen Yavaş, "Birçok siyasetçimiz bu muharebeden bahsederken Adapazarı'nı anar. Oysa muharebenin olduğu yer buraya sadece 50 kilometre mesafededir. Dünyanın en kanlı savaşlarından birine sahne olmuştur. Maalesef biz bu gerçeği gelecek kuşaklara yeterince aktaramadık. İşte bu konağı ve Ankara'daki tarihi değerleri ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Başkentimize yeni kültür mekanları kazandırmak, sanatın herkes için erişilebilir olmasını sağlamak bizim en önemsediğimiz konuların başında gelmektedir. Sanatçılarımızın özgürce üretebileceği, halkımızın ise sanatla buluşabileceği bu tür nitelikli alanları şehrimizin farklı noktalarında hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Halaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın yeni bir kültürel buluşma noktası olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halaçlı Mehmet Ağa Konağı Restore Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
CHP’li Veli Ağbaba’dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in ’1 milyon Euro’ iddiasına yanıt CHP'li Veli Ağbaba'dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına yanıt

17:46
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
17:27
Abdullah Kiğılı’dan Hakan Safi’ye destek
Abdullah Kiğılı'dan Hakan Safi'ye destek
16:59
Bir ilimiz ayakta 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 18:45:49. #7.13#
SON DAKİKA: Halaçlı Mehmet Ağa Konağı Restore Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.