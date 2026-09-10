Halep'te 50 yıllık demir ustası Eşter, mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika
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Halep'te 50 yıllık demir ustası Eşter, mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Halep\'te 50 yıllık demir ustası Eşter, mesleğini yaşatmaya çalışıyor
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Suriye'nin Halep ilinde yaşayan demir ustası Muhammed Eşter, çocuk yaşta ilgi duyduğu metal oyma ve işleme sanatını 50 yılı aşkın süredir sürdürüyor. 1975'te güzel sanatlar eğitimi alan Eşter, kendisinden başka bu işi yapan kalmadığını belirterek gençlerin zanaata yönelmesini istiyor.

Suriye'nin Halep ilinde yaşayan demir ustası Muhammed Eşter, çocuk yaşta ilgi duyduğu metal oyma ve işleme sanatını 50 yılı aşkın süredir el emeğiyle sürdürüyor.

Resme olan yeteneğini metal işçiliğiyle birleştiren 50 yıllık usta, metal, plastik ve ahşap parçalar üzerine çeşitli motifler ve yazılar işliyor.

1975'te Fetih Muhammed Güzel Sanatlar Enstitüsünde aldığı resim ve heykel eğitiminin ardından Ermeni ustaların yanında çalışarak kalıp yapımını öğrenen Eşter, plastik enjeksiyon kalıplarından ahşap macunu kalıplarına, çerçeve yapımından Körfez ülkelerindeki Arap meclislerinde kullanılan süslemelere kadar geniş bir yelpazede eserler ortaya koyuyor.

Kalıp tasarımlarında Halep'in tarihi çarşıları ile camilerindeki motiflerden yararlanan Eşter, el işçiliğiyle hazırladığı desenleri makine teknolojisiyle de çoğaltarak mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Tarihi motifler desenlerine ilham oluyor

Sanat eğitimiyle başlayan mesleki yolculuğu AA muhabirine anlatan Eşter, çocukluktan itibaren resim ve oymacılığa ilgi duyduğunu söyledi.

Eşter, "Desenlerin tamamını camilerden, tarihi eserlerden ve farklı kaynaklardan esinlenerek hazırlıyorum. Halep'te birçok eski çarşı var, buralarda çok güçlü ve güzel süsleme motifleri bulunuyor." dedi.

El işçiliği önemli

Çalışmalarında el işçiliğinin önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Eşter, müşterilerin taleplerine göre farklı boyut ve şekillerde kalıplar hazırladıklarını ifade etti.

Kalıp yapımında önce ahşap bir model hazırladıklarını, ardından bronz döküm işlemi gerçekleştirdiklerini anlatan Eşter, sonrasında torna, çizim ve oyma aşamalarından geçtiklerini aktardı.

Oyma işleminin bir bölümünü el işçiliğiyle, bir bölümünü ise makinelerle yaptıklarını belirten Eşter, makine kullanılan çalışmalarda dahi son aşamada el işçiliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"Gençlerin bu işi öğrenmesini diliyorum"

Suriye'de bu mesleği sürdüren nadir ustalardan biri olduğunu vurgulayan Eşter, gençlerin bu zanaata yönelmesini istediğini belirtti.

Eşter, "Yetişen gençlerin gelip bu işi öğrenmesini diliyorum. Çünkü şu anda belki de Suriye genelinde bu işi yapan benden başka kimse yok." dedi.

Plastik kalıplardan dekoratif ürünlere kadar müşterilerin talep ettiği farklı çalışmalar yaptıklarını belirten Eşter, "Bir insanın aklına gelebilecek her türlü plastik kalıbı, ne kadar zor olursa olsun, yapmaya çalışıyoruz ve sonunda gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Suriye, Güncel, Çocuk, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te 50 yıllık demir ustası Eşter, mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika

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