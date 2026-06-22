Halep'te Ud Yapımı: Miras ve Zanaat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halep'te Ud Yapımı: Miras ve Zanaat

22.06.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Sukkar, 30 yıldır ud yapımını oğlu ile birlikte geleneksel olarak sürdürüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde ud yapım ustası İbrahim Sukkar, 30 yılı aşkın süredir sürdürdüğü geleneksel ud yapımını, bugün aynı atölyede birlikte çalıştığı oğluna aktararak hem bir zanaat hem de kültürel miras olarak yaşatıyor.

Halep Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Sukkar, üniversitenin ikinci yılında hobi olarak başladığı ud yapımını zamanla profesyonel bir uğraşa dönüştürdü.

Mühendislik altyapısını bu alanda etkin biçimde kullanan Sukkar, başlangıçta enstrüman tamiriyle yetinirken ilerleyen süreçte üretim aşamasına geçti.

Sukkar, ürettiği enstrümanların kalitesi, hassas işçilik, dengeli ses yapısı ve geleneksel formu koruyan tasarımlarıyla zamanla çeşitli müzik çevrelerinde tanınırlık kazandı ve katıldığı festivallerde birçok ödül aldı.

Oğlu Ahmed'i de küçük yaşlardan itibaren ud yapım sürecine dahil eden Sukkar, mesleğinin hem bir zanaat hem de kültürel miras olarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağladı.

"Halep udu, Irak, Mısır, Türkiye, Şam ve Fas tarzlarından farklı"

İbrahim Sukkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ud yapımına üniversitenin ikinci yılında tamamen hobi olarak başladığını söyledi.

Başlangıçta sadece tamir işleriyle ilgilendiğini belirten Sukkar zamanla üretime yöneldiğini ifade ederek, "Mesleğe ilk olarak ud enstrümanlarının tamiriyle başladım. Daha sonra bu ilgi derinleşti ve gelişmiş özelliklere sahip Halep udları üretmeye başladım." dedi.

Sukkar, üretim sürecinin eğitim yıllarında profesyonelleştiğini ve zamanla bu işi Suriye ve Lübnan içinde ticari olarak yapmaya başladığını ifade etti.

Ürettiği udların başlangıçta Şam'daki müzik akademileri ve çeşitli kurumlar tarafından tercih edildiğini belirten Sukkar, sonrasında Avrupa ve birçok Arap ülkesinden talep gelmeye başladığını aktardı.

Halep udunun kendine özgü yapısına dikkati çeken Sukkar, "Halep udu; Irak, Mısır, Türkiye, Şam ve Fas tarzlarından farklı. Bu enstrüman Halep'in kültürel ve sanatsal kimliğiyle bağlantılı ve kendine özgü makam ve tını yapısıyla özel bir yere sahip." diye konuştu.

"Mesleği gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorum"

Mesleğini gelecek nesillere aktarmayı amaçladığını belirten Sukkar, "Kardeşim Naim, uzun yıllardır benimle çalışan öğrencim Hicazi ve makine mühendisliği eğitimi alan oğlum bu sürecin içinde yetişiyor." diye konuştu.

Sukkar, "Halep ud yapım geleneğini bilimsel bir yaklaşımla koruyarak geliştirmek, bu sanatın sürdürülebilirliğini sağlamak ve dünya çapında yayılmasına katkıda bulunmak istiyorum." dedi.

"Babamdan öğrenerek bu mesleğe bağlandım"

Atölyede babasıyla çalışan Ahmed Sukkar, ud yapımına olan ilgisini şu sözlerle anlattı:

"Babam sayesinde bu mesleği öğrendim. Küçüklüğümden beri onun çalışmalarını takip ederek büyüdüm ve adım adım deneyim kazandım. Bu işe olan ilgim çocuk yaşta başladı ve babam beni her zaman teşvik etti."

Üniversite eğitimiyle birlikte atölyedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ahmed, "Şu anda üçüncü sınıf öğrencisiyim. Eğitimime devam ederken boş zamanlarımda atölyeye gelip babamla birlikte çalışıyorum. Bana sürekli yeni şeyler öğretiyor ve gelişmemi sağlıyor." dedi.

Babasının kendisinin küçüklüğünden itibaren iş yerine götürdüğünü söyleyen Ahmed, orada ustaların nasıl çalıştığını izlediğini, ud, kanun ve buzuk gibi enstrümanların yapımını izleyerek öğrenmeye başladığını anlattı.

Öğrenme sürecinin devam ettiğini belirten Ahmed, "Hala onun yanında öğrenmeye devam ediyorum. Mesleği baştan sona en iyi şekilde öğrenip ustalaşmak için adım adım ilerliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Miras, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te Ud Yapımı: Miras ve Zanaat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos’a geri döndü Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos'a geri döndü
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı "Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Bizim Çocuklar’a bir şok daha Bizim Çocuklar'a bir şok daha
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

13:23
Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı Sörloth transferinde istediği rakam şok etti
Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı! Sörloth transferinde istediği rakam şok etti
13:22
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifa etti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
12:27
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
11:54
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 13:41:06. #7.13#
SON DAKİKA: Halep'te Ud Yapımı: Miras ve Zanaat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.