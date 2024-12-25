Halepli Hristiyanlar Noel\'i Kutladı

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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke normale dönmeye başlarken, Halepli Hristiyanlar Katolik Kilisesi'nde Noel'i kutladı.

Halep ilindeki Hristiyanlar, rejimi deviren grupların şehri kontrol altına almasıyla yeniden istikrar ve barış ortamına kavuştu.

Noel kutlamaları için hazırlanan Kilise, ışıklı çam ağacı ve süslemelerle donatıldı.

Her yaştan çok sayıda Halepli Hristiyan, barış ve birliktelik dilekleriyle Kilise'de bir araya geldi.

Kilise'deki Noel kutlamasına onlarca insan dua ve ilahilerle eşlik etti.

Suriye'nin yeni yönetimi, Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık günlerinin resmi tatil olacağını ve devlet kurumlarının bu günlerde kapalı olacağını bildirmişti.