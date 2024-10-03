Halevi: Hizbullah'a İzin Vermeyeceğiz - Son Dakika
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Halevi: Hizbullah'a İzin Vermeyeceğiz

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Hizbullah'ın sınır bölgelerine yerleşmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

03.10.2024 21:16
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'ın Lübnan'ın İsrail sınırına yakın bölgelerde yeniden konuşlanmasına izin vermeyeceklerini savundu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin ülkenin kuzeyini ziyaret ettiği belirtildi.

Halevi'nin, ziyareti kapsamında Lübnan'ın güneyinde karadan işgale katılan İsrail ordusundan tugayların komutanlarıyla durum değerlendirmesi yaptığı ifade edildi.

Ziyaretin ardından görüntülü açıklama yapan Halevi, Hizbullah'a Lübnan'ın güneyinin yanı sıra Beyrut ve Bekaa Vadisi'nde "ağır darbe vurduklarını ve buna devam edeceklerini" ileri sürdü.

Açıklamasında Halevi, "Hizbullah'ın gelecekte bu yerlerde (Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırına yakın bölgeler) konumlanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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