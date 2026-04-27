Halfeti Belediyesi\'nde Yolsuzluk Operasyonu: 46 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

27.04.2026 13:40  Güncelleme: 13:41
ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, belediyenin önceki yönetim dönemine ilişkin yolsuzluk suçlamasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu 46 kişi adliyeye sevk edildi.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2024 yılları arasında belediyede ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın yanı sıra belediye encümen üyeleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personelin de aralarında bulunduğu toplam 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 46 şüpheli Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Birecik Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye çevresinde toplanan bazı vatandaşlar, şüphelilere tepki gösterdi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Çılgın düello İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum
Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı

13:36
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
13:14
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:29
Hakim çifti yıkan olay 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
