Halfeti'de Traktör Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Tuba Güçlüdal (27) yönetimindeki 63 LE 769 plakalı traktör, Yeşilözen Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü ile traktörde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İslim Yalçınkaya (59) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
