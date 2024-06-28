Haliç'te Metro Köprüsünden Denize Düşen Gencin Kurtarılma Anı

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Haliç'te, metro köprüsünden denize düşen gencin tur teknesindeki kişilerce can simidi atılarak kurtarılması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Haliç Metro Köprüsü'nde henüz ismi öğrenilmeyen bir kişi, bilinmeyen nedenle denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olayı gören tur teknesi kaptanı Hasan Mutlu ile yanındakiler hemen harekete geçti.

Köprü ayağına yakın bir bölgede bel seviyesindeki suda çaresiz şekilde bekleyen gence, yanaşan tekneden can simidi atıldı. Cam simidiyle tekneye doğru yüzen genç, teknedekilerce yukarı çekildi.

Genç, olay yerine gelen deniz polisinin yardımıyla karaya çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından genç, tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Gencin denizden kurtarılma anı cep telefonu kamerasınca görüntülendi.