Haliç'te seyreden yolcu teknesinin Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas etmesi sonucu denize düştükten sonra cansız bedenine ulaşılan görevlinin düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülerde, Konya'nın hareket halindeki teknenin burun kısmında korkuluklara yaslanarak elindeki telefonla ilgilendiği görülüyor.
Teknenin köprüye temas etmesinin ardından Konya'nın dengesini kaybederek denize düştüğü görüntülerde kaydediliyor.
Ne olmuştu?
Eminönü istikametine doğru giden yolcu teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas etmişti.
Teknede görevli Yasin Konya (32), temas sonucunda dengesini kaybederek denize düşmüştü.
İhbar üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.
Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda Konya'nın cesedine ulaşılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Haliç'te Tekne Kazası: Görevli Denize Düştü - Son Dakika
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