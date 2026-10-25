Haliç'teki cesedin 10 gün önce intihar eden 20 yaşındaki kişiye ait olduğu belirlendi - Son Dakika
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Haliç'teki cesedin 10 gün önce intihar eden 20 yaşındaki kişiye ait olduğu belirlendi

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Haliç\'teki cesedin 10 gün önce intihar eden 20 yaşındaki kişiye ait olduğu belirlendi
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Haliç\'teki cesedin 10 gün önce intihar eden 20 yaşındaki kişiye ait olduğu belirlendi
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Balat sahilinde Haliç'te rastlanan erkek cesedin, 10 gün önce yaşamına son veren 20 yaşındaki kişiye ait olduğu tespit edildi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince denizden çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken soruşturma sürüyor.

FATİH Haliç'te erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin, 10 gün önce yaşamına son veren A.Z.Ö.'ye (20) ait olduğu tespit edildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Balat sahilinde meydana geldi. Sahilde yürüyenler Haliç'te ceset olduğunu fark edip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla denizden çıkarılan ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

10 GÜN ÖNCE İNTİHAR ETMİŞ

Yapılan incelemede, cesedin A.Z.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. A.Z.Ö.'nün yaş, kıyafet ve fiziki özelliklerinin, 14 Ekim Çarşamba günü Haliç'te yaşanan intihar olayında denizde kaybolan kişi ile uyumlu olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Adli Tıp Kurumu3. SayfaGüncelBalatHaliçSon Dakika

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