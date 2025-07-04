Haliç Zinciri Harbiye Müzesi'nde

İstanbul'un fethi sırasında Bizans İmparatorluğu tarafından Haliç'e denizden girişi engellemek için kullanılan tarihi Haliç Zinciri, Harbiye Askeri Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından "Haliç Zinciri"ne ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'un Fethi sırasında Haliç'e denizden girişin engellenmesi amacıyla Bizans tarafından gerilen ve kuşatmanın seyrini etkileyen meşhur Haliç Zinciri, Harbiye Askeri Müzemizde sergilenmektedir. Tarihimize tanıklık eden bu önemli eseri yakından görmek isteyen tüm ziyaretçilerimizi İstanbul'da bulunan Harbiye Askeri Müzemize bekliyoruz."