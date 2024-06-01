Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Halıcıoğlu'nda, Topkapı istikametine giden bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Metrobüs sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
Yangın, görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Metrobüs yangını nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
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