Halide Edip Adıvar Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Halide Edip Adıvar Anıldı

Halide Edip Adıvar Anıldı

Halide Edip Adıvar, Antalya'da vefatının 61. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı.

16.01.2025 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansının (AA) isim annesi, Kurtuluş Savaşı'nın "Halide Onbaşısı", Türk edebiyatının "ilk savaş romancısı" Halide Edip Adıvar, vefatının 61. yılında Antalya'da düzenlenen programla anıldı.

Antalya Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, Kepez Belediyesi Kütüphaneler Koordinatörü Oğuzhan Ceylan, Adıvar'ın okul, eğitim, Milli Mücadele'ye katkısı ve hayatı hakkında bilgi verdi.

Adıvar'ın kadın olarak Milli Mücadele'ye önemli katkılar sağladığını belirten Ceylan, "Halide Edip Adıvar'ın bugün dahi Amerikan mandasını savunduğuna dair çok görüş var. Adıvar, kısa bir süre böyle bir fikri savundu ama Atatürk ile tanışınca Amerikan mandası fikrinden vazgeçmiştir ve Anadolu'nun işgaline karşı büyük mücadeleler vermiştir." dedi.

Ceylan, İzmir'in 15 Mayıs 1919'da işgal edilmesi üzerine Türk milletinin tepki olarak Sultanahmet mitinginde toplanmaya başladığını kaydetti.

Adıvar'ın da Anadolu'nun işgaline karşı çıkmak için bu mitinglere katıldığını anlatan Ceylan, şunları dile getirdi:

"Halide Edip Adıvar ilk kez burada kürsüye çıkıp işgale karşı çıkıyor ve ilk kez Türk kadını da işgallere karşı sesini yükseltmiş, görüşlerini özgürce meydanlarda haykırabilmiş. Halide hanımın Amerika'ya olan sempatisi Sultanahmet mitingleri ve Atatürk ile tanışmasıyla beraber son buluyor. Hatta Atatürk o dönem Türkiye'deki aydınların muhakkak Milli Mücadele'ye destek vermeleri gerektiğini söylüyor ve aydınlar da gerekli desteği verdi.."

Ceylan, Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Halide Edip Adıvar'a önemli görevler verdiğini kaydetti.

Adıvar'ın onbaşı rütbesiyle cephede görev aldığına işaret eden Ceylan, "Halide hanım okuma yazma bilmeyen askerlerin mektuplarını okuyor ve mektuplarına cevaplar yazıyordu, onlara moral veriyordu. Milli Mücadele'de gösterdiği kahramanlıktan dolayı kendisine İstiklal Madalyası verildi. Özelikle Anadolu kadınına cesaret vermesi adına önemli bir figürdür." diye konuştu.

Kaynak: AA

Halide Edip Adıvar, Kültür Sanat, Etkinlik, Edebiyat, antalya, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halide Edip Adıvar Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:00:03. #1.11#
SON DAKİKA: Halide Edip Adıvar Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.