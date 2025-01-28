Halil İbrahim Özdamar TYSD Dikili Başkanı

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Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Dikili Şubesinde başkanlığa Halil İbrahim Özdamar seçildi.

Dikili Belediyesi Kültür Evinde yapılan kongreye tek aday olarak katılan Halil İbrahim Özdamar ikinci kez başkanlık görevine getirildi.

Özdamar, hayırseverlerin de desteğiyle faaliyetlerini büyütmeye devam ettiklerini belirtti.

Şube olarak 15 öğrenciye düzenli burs verdiklerini belirten Özdamar, "Katkılarınız belki bir öğrencinin eğitimine, belki bir ailenin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacaktır. İyilik yolculuğunda sizde bizimle olun." dedi.