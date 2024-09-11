Uluay Kargı\'da Teşkilat ve Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

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AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Çorum'un Kargı ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AK Parti'nin 81 ili kapsayan "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında ilçeye gelen Uluay, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Adem Bülbül'ü ziyaret ederek, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra parti yöneticileriyle istişare toplantısında bir araya gelen Uluay, partiye yeni katılan üyelere rozet taktı.

Ardından Kaymakam Furkan Aksoy'u ziyaret ederek ilçedeki kamu yatırımları hakkında bilgi alan Uluay, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, tedavi gören hastalara şifa dileklerini iletti.

İlçe esnafını ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinleyen Uluay, daha sonra 1994'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Suat Yaşar'ın annesi Kezban Yaşar'ı ziyaret ederek, sohbet etti.